В Минобороны рассказали, сколько беспилотников ВСУ уничтожили российские силы ПВО за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 БПЛА ВСУ за ночь над регионами России

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Начиная с 20:00 мск 21апреля до 06:00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что пять беспилотников были уничтожены над территорией республики Крым, три БПЛА — над Белгородской областью и еще два — над Орловской.

До этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались перемирием, чтобы перебросить в Запорожскую область специальные группы по управлению ударными дронами.

На передовую прибыли прошедшие подготовку у западных специалистов и оснащенные самым современным оборудованием спецгруппы по управлению ударными беспилотниками.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.