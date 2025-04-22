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Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области

Водолацкий: ВС РФ окружают украинскую группировку в курском Горнале
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные начали двухстороннее наступление в направлении села Горналь Курской области для окружения населенного пункта и находящейся в нем группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«В районе Горналя, учитывая его географическое положение — на высоте, наши войска начали продвижение. Мы пытаемся обойти его с двух сторон, окружить и замкнуть в котел», — сказал он.

До этого агентство ТАСС сообщило, что российским вооруженным силам осталось выдавить украинских военных из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область. В публикации говорится, что украинские подразделения выдавливаются из Горнальского монастыря.

19 апреля Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

Ранее была названа главная цель наступления ВС РФ на Курском направлении.

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