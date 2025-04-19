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Хинштейн заявил, что вся Россия ждет освобождения Курской области

Хинштейн: вся Россия ждет исторического момента освобождения Курской области
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вся Россия ждет освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Для Курской области освобождение Олешни... означает, что все ближе окончательное освобождение нашей земли. Я верю, что этот день и час максимально близок», — заявил он.

По его словам, «вся Курская область, вся Россия ждет этого момента, этого исторического часа».

До этого агентство ТАСС сообщило, что российским Вооруженным силам осталось выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область от украинских военных. Отмечается, что ожесточенные бои в Горнале продолжаются — подразделения ВСУ выдавливаются из Горнальского монастыря.

Ранее в сети появились кадры штурма мужского монастыря в Горнале.

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