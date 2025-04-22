Жителей Орловской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

МЧС России сообщило об угрозе атаки дронов в Орловской области

На территории Орловской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Опасность применения БПЛА! На территории Орловской области», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Накануне МЧС сообщало об угрозе авиационной атаки в Орловской области. С чем именно было связано объявление тревоги, ведомство не уточнило.

12 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над территорией региона сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших и разрушений. На местах происшествий были организованы оперативные проверки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.