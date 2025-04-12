Два беспилотника сбили над Орловской областью

Клычков сообщил об уничтожении двух дронов над Орловской областью

Над территорией Орловской области сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Силами противовоздушной обороны над областью были уничтожены два вражеских БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:29 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил губернатор. В настоящее время на местах происшествий ведутся оперативные проверки, добавил он.

Незадолго до этого Клычков заявлял, что на территории Орловской области объявляли ракетную опасность. Он призывал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Позже губернатор сообщил об отмене ракетной опасности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.