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В Орловской области объявлена авиационная опасность

МЧС объявило угрозу авиаатаки в Орловской области
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Dizzy_Studio/Shutterstock

МЧС объявило угрозу авиационной атаки в Орловской области. Об этом сообщается в приложении ведомства.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — обратились к жителям спасатели.

С чем было связано объявление тревоги, не уточняется.

До этого на территории Орловской области авиационная опасность была объявлена 14 апреля.

12 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над территорией региона сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жителей Кубани предупредили об угрозе падения взрывных устройств.

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