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В Раде назвали неизбежным военное поражение Украины

Нардеп Дубинский: военное поражение Украины является вопросом времени
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Без поддержки США военное поражение Украины является вопросом времени. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«В текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение [Украины] — это лишь вопрос времени», — отметил он.

Дубинский добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает воспринимать реальность, и его «политический конец предрешен».

18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. При этом он выразил надежду, что Белому дому не придется идти на такой шаг.

Госсекретарь Марко Рубио также отметил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Ранее Трамп отказался от поставки оружия Украине на $50 млрд.

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