Трамп отказался от поставки оружия Украине на $50 млрд

Президент США Дональд Трамп отверг сделку c Украиной по поставке вооружения на $50 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов <…> Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bild, Украине «срочно нужны» новые системы противовоздушной обороны.

На этом фоне Трамп более обеспокоен переговорами по решению конфликта, чем «заработком денег на обороне Украины», сообщает издание.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев не просил Вашингтон передать дополнительный пакет оружия бесплатно, а готов купить его и за $30 млрд, и за $50 млрд. Украинский президент отметил, что звонил главе Белого дома Дональду Трампу и просил продать хотя бы 10 ЗРК Patriot. Зеленский подчеркнул, что у Киева есть «много разных форматов и инструментов» для покупки американского оружия.

6 апреля Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них системы Patriot, а также упрекнул их в том, что зенитные ракетные комплексы не используются.

Ранее республиканцы решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.