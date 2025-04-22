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Бывший заместитель министра обороны РФ выступил в суде по делу Тимура Иванова

Бывший замминистра обороны Булгаков дал показания в суде по делу Тимура Иванова
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков дал показания в суде по делу другого бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, допрос Булгакова в Московском городском суде касался покупки паромов для Керченской переправы. Иванова обвиняют в растрате средств при их приобретении. Во время допроса Булгаков подтвердил, что приобретение паромов было необходимо для обороны Крыма, а их отбором занималось непосредственно военное ведомство и лично Иванов.

После завершения допроса Булгаков послал Иванову воздушный поцелуй и был вновь отправлен в следственный изолятор.

18 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Тимуру Иванову, которого обвиняют во взяточничестве.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.

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Дело Тимура Иванова
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