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Путин утвердил изменения в ношении военной формы для армии и спецслужб

Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в правила ношения военной формы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» был подписан 11 марта 2010 года президентом Дмитрием Медведевым.

Согласно изменениям, вводятся новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Для военнослужащих федеральной службы охраны добавляются канты василькового цвета на фуражках и погонах.

У сотрудников разведки и ФСБ появятся новые комплекты летней и зимней экипировки, включая камуфляжные куртки, утепленные головные уборы, а также обувь для различных климатических условий.

Документ уточняет правила ношения формы для женщин-военнослужащих. Обновлена морская форма, в частности погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, проходящих службу на флоте.

Помимо этого, указ отменяет ряд положений, которые вносились в документ с 2014 по 2020 год.

Ранее в ВВС США появилась форма для беременных.

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