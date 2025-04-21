Над регионами России за сутки сбили более 100 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 104 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала боевых действий ВС РФ уничтожили более 600 самолетов, 283 вертолета, свыше 52 тыс. дронов, 604 зенитных ракетных комплекса, порядка 22 тыс. танков и других боевых бронированных машин украинской стороны.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля — суммарно 30 часов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны заявило о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ.