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Российские военные нанесли удар по ВСУ в Херсоне

«Иди и смотри»: ВС РФ нанесли ракетный удар по ВСУ в Днепровском районе Херсона
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РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

По его данным, целью атаки стало место скопления украинских военных в Днепровском районе города.

18 апреля дрон смог заснять уничтожение позиции ВСУ в Херсоне модернизированными бомбами — КАБ-500 с новым модулем «Комета». На кадрах видно, что значительная часть многоэтажного здания была снесена точным попаданием авиабомб.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в здании укрывалось около 150 бойцов ВСУ. Лебедев уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил (ВС) РФ оказались разрушены два ангара, где хранилась техника ВСУ, а также многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. Подпольщик отметил, что среди ликвидированных военных было много офицеров и иностранных наемников. К местам ударов было направлено большое количество автомобилей с маркировкой «на щите», которая используется для перевозки невыживших военных, добавил Лебедев.

Ранее военкор сообщил о нанесении ВС РФ самого мощного с начала СВО удара по Изюму.

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