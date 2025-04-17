Стало известно о нанесении ВС РФ массированного удара по Изюму

Военкор Лисицын: Россия нанесла по Изюму самый мощный удар с начала СВО

Российские войска нанесли по городу Изюму в Харьковской области самый мощный удар с начала специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале, ссылаясь на украинские источники, сообщил военкор Евгений Лисицын.

По имеющимся сведениям, город атаковали по меньшей мере 10 беспилотных летательных аппаратов «Герань» и примерно столько же баллистических ракет, предположительно «Искандер».

Военкор отметил, что пока нет ясности в степени разрушений и количестве пораженных целей, но предположил, что они могут быть значительными.

16 апреля сообщалось, что назначенный Киевом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин попал под артиллерийский обстрел в Херсоне.

13 апреля в Сумах была зафиксирована серия мощных взрывов. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» двумя ракетами «Искандер-М». В результате украинские войска потеряли более 60 военных.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пять самолетов ВСУ в аэропорту Днепра.