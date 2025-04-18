На видео попали кадры удара усовершенствованным КАБ по ВСУ в Херсоне

Дрон смог заснять уничтожение позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне модернизированными бомбами — КАБ-500 с новым модулем «Комета». Видео опубликовано Telegram-каналом «Повернутые на войне».

На кадрах видно, что российский беспилотник беспрепятственно смог подлететь к уничтоженному зданию — значительная часть многоэтажного помещения была снесена точным попаданием авиабомб.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в здании укрывалось около 150 военнослужащих украинской армии.

Лебедев уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил (ВС) России оказались разрушены два ангара, где хранилась техника ВСУ, а также многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. Подпольщик сообщил, что среди ликвидированных бойцов ВСУ было много офицеров и иностранных наемников. К местам ударов было направлено большое количество автомобилей с маркировкой «на щите», которая используется для перевозки невыживших военных.

Ранее подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Киевской области.