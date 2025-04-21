Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области

Солдаты 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» ведут бои у Горналя в Курской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник разведки полка с позывным «Лавина».

«На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», — заявил он.

По словам военного, на данный момент проводится боевая разведка, происходит подавление огневых позиций противника.

До этого агентство ТАСС сообщило, что российским Вооруженным силам осталось выдавить украинских военных из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область. Отмечается, что ожесточенные бои в Горнале продолжаются — подразделения ВСУ выдавливаются из Горнальского монастыря.

19 апреля Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

Ранее была названа главная цель наступления ВС РФ на Курском направлении.