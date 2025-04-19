Вооруженные силы России освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в очередной сводке.

Также в ведомстве сообщили о поражении формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь.

Сообщается, что продолжаются бои в районе Водолаги, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.

До этого стало известно, что ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои в курском селе Горналь. Оно и хутор Олешня до сегодняшнего дня оставались последними населенными пунктами в Курской области, за которые шли бои.

16 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений за монастырь в Горнали составили около 200 солдат. В штурме религиозного учреждения принимали участие бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее появились кадры с группой солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области.