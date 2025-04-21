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Военкор указал на признание Зеленского в нарушении моратория на обстрелы

Военкор Коц заявил, что Владимир Зеленский признался в нарушении моратория
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался в нарушении моратория на обстрелы. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По мнению военкора, украинский лидер решил «перехватить инициативу» и предложил продолжить перемирие по дальнобойным дронам и ракетам.

По словам Коца, Зеленский таким образом признает факт, что до вступления моратория в силу украинские войска вели атаки на мирные цели.

В субботу, 19 апреля, Владимир Путин во время беседы с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. В соответствии с инициативой президента, российские войска приостанавливают все боевые операции с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Позже Зеленский заявил о готовности Киева к «зеркальному» ответу на любые действия России во время пасхального перемирия.

Ранее в Кремле высказались о нарушении Украиной пасхального перемирия.

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