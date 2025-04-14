В Орловской области объявили авиационную опасность

На территории Орловской области объявили авиационную опасность. Об этом, ссылаясь на официальное приложение МЧС Российской Федерации, сообщает ТАСС.

В связи с объявлением авиационной опасности в ведомстве призвали население региона проявлять бдительность.

12 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над территорией региона сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 5 апреля дежурные силы противовоздушной обороны сбили над Орловской областью украинский беспилотник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области применили новшество для обнаружения БПЛА.