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Жителей Кубани предупредили об угрозе падения взрывных устройств

МЧС сообщило об авиационной опасности в Краснодарском крае
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность. Об этом заявило МЧС России в своем официальном приложении.

«Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Сигнал «авиационная опасность» подается, если силы ПВО (противовоздушной обороны) обнаружили вражеские летательные аппараты, которые своим оружием могут угрожать региону с воздуха. При этом не обязательно, что они нанесут удар по военным или гражданским объектам. Довольно часто воздушная тревога оказывается ложной. Тем не менее, получив сигнал, все оперативные службы приводятся в состояние повышенной готовности.

Минобороны РФ обвиняет Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора России. Так, в ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. До этого президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявляют, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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