Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков попросил наказать родителей подорвавшегося на мине мальчика

Гладков попросил возбудить дело в отношении родителей подорвавшегося мальчика
close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил возбудить уголовное дело в отношении родителей мальчика из села Таврово, который игрался с миной и подорвался на ней. Об этом он заявил на завещании, которое транслировалось во «ВКонтакте».

Гладков подчеркнул, что родители ребенка не смогли обеспечить ему безопасность.

«По моей информации, мину в дом принес военнослужащий <...> Уголовная ответственность предусмотрена законодательством», — сказал он.

Накануне сообщалось, что в белгородском селе Таврово из-за детонации мины-«колокольчика» пострадал 12-летний мальчик. Гладков подчеркнул, что мина сдетонировала, когда мальчик взял ее в руки и выронил. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

16 апреля произошел похожий инцидент. Десятилетний мальчик не выжил в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, подорвавшись на мине «Колокольчик».

Ранее в Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами