Гладков попросил наказать родителей подорвавшегося на мине мальчика

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил возбудить уголовное дело в отношении родителей мальчика из села Таврово, который игрался с миной и подорвался на ней. Об этом он заявил на завещании, которое транслировалось во «ВКонтакте».

Гладков подчеркнул, что родители ребенка не смогли обеспечить ему безопасность.

«По моей информации, мину в дом принес военнослужащий <...> Уголовная ответственность предусмотрена законодательством», — сказал он.

Накануне сообщалось, что в белгородском селе Таврово из-за детонации мины-«колокольчика» пострадал 12-летний мальчик. Гладков подчеркнул, что мина сдетонировала, когда мальчик взял ее в руки и выронил. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

16 апреля произошел похожий инцидент. Десятилетний мальчик не выжил в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, подорвавшись на мине «Колокольчик».

Ранее в Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине.