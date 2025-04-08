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В Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине

Гладков: в белгородском селе работающий в поле трактор подорвался на мине
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В селе Мешковое Шебекинского округа Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине. Управлявший техникой мужчина получил ранение, об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина сам обратился в местную амбулаторию за первой помощью, позже его доставили в медучреждение Белгорода. Трактор полностью уничтожен огнем. Как отметил глава региона, предприятие, на котором работал тракторист, нарушило регламент безопасности работ на приграничной территории.

«Тракторист выехал в поле без согласования, не предупредив никого и не дав возможность обеспечить для него безопасность работ. Мы не сможем выплатить сельхозпредприятию компенсацию за утраченную технику, как делаем это всегда», — написал Гладков.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга переадресовал Министерству обороны вопрос журналистов о ситуации на границе с Белгородской областью.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы удерживают позиции в Белгородской области, проводя там активные операции. Политик отметил, что целью так называемой операции в российском регионе является «защита украинских территорий», таких как Харьковская и Сумская области. Официальные представители России не заявляли о возможном вторжении ВСУ на территорию Белгородской области.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Зеленский не доехал до границы с Белгородской областью.

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