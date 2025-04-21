ВСУ атаковали во время перемирия российскую эвакуационную группу ВС РФ

Военкор Федоров: ВСУ во время перемирия нанесли удар по эвакуационной группе РФ

Украинские войска в зоне специальной военной операции (СВО) обстреляли российскую эвакуационную группу, которая отправилась за телом своего боевого товарища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Кирилл Федоров.

Российских бойцов, которые обозначили себя двумя белыми флагами, сначала атаковали украинские беспилотники, а затем обстрелял танк.

По словам российских военных, украинская сторона специально дождалась того момента, когда эвакуационная группа покинула укрепленные позиции. Один из членов группы получил тяжелые ранения, но его смогли вынести на руках.

21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился, и глава государства Владимир Путин не давал команд на его продление.

Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

Ранее в министерстве обороны рассказали о многочисленных атаках ВСУ на позиции российских военных.