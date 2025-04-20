В МО рассказали о многочисленных атаках ВСУ на позиции российских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь атаковали позиции российских войск в зоне СВО 48 дронами самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в очередной сводке.

Там отметили, что один из беспилотников ударил по территории Крыма.

По данным МО, ВСУ также 444 раза обстреляли позиции войск РФ из орудий и минометов, а еще осуществили 900 ударов квадракопторами и сбросов различных боеприпасов с них.

Среди них были удары украинской армии по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей: 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов. Атаки привели к ранениям мирных жителей (некоторых спасти не удалось) и повреждениям гражданских объектов.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ с 18:00 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Ранее появились подробности атаки на Донецк в пасхальное перемирие.