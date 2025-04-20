Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО рассказали о многочисленных атаках ВСУ на позиции российских военных

Минобороны: ВСУ за ночь атаковали позиции РФ 48 дронами самолетного типа
close
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь атаковали позиции российских войск в зоне СВО 48 дронами самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в очередной сводке.

Там отметили, что один из беспилотников ударил по территории Крыма.

По данным МО, ВСУ также 444 раза обстреляли позиции войск РФ из орудий и минометов, а еще осуществили 900 ударов квадракопторами и сбросов различных боеприпасов с них.

Среди них были удары украинской армии по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей: 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов. Атаки привели к ранениям мирных жителей (некоторых спасти не удалось) и повреждениям гражданских объектов.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ с 18:00 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Ранее появились подробности атаки на Донецк в пасхальное перемирие.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Пасхальное перемирие
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами