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Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Гладков: дроны ВСУ уничтожили автомобиль в хуторе Плотвянка
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, повредив автомобили и постройки. О последствиях ударов в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в хуторе Плотвянка Волоконовского района дрон сбросил бомбу возле частного дома, уничтожив машину, припаркованную во дворе. В самом здании выбило окна. Повреждения также получили хозяйственные постройки.

В Белгородском районе беспилотники ВСУ атаковали стоянки сельхозпредприятий, повредив пять единиц транспорта. Кроме того, в селе Ясные Зори повреждения получили фасад и остекление административного здания.

В Шебекино дрон повредил кровлю и выбил окна надворной постройки, а в селе Новая Таволжанка осколками от взрыва БПЛА посекло две машины.

Помимо этого, беспилотник повредил крышу коммерческого объекта в поселке Борисовка Борисовского района, а другой дрон причинил повреждения двум грузовикам на стоянке предприятия в поселке Ракитное.

По предварительной информации, люди не пострадали.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область. В итоге боевой машине пришлось отступить.

Ранее Хинштейн рассказал о повреждениях после атаки ВСУ на Курск.

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