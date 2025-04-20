Крымские пекари испекли 2-метровый пасхальный кулич весом 70 кг

В Крыму к Пасхе испекли гигантский кулич весом 70 килограммов

Гигантский кулич весом 70 кг испекли крымские пекари к Пасхе. Об этом РИА Новости сообщил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

«Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали «Крым в миниатюре». Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом — 70 килограммов», — поделился деталями Жиленко.

Кулич украсили пряниками с изображениями знаковых мест полуострова. По словам Жиленко, попробовать пасхальную выпечку могут все желающие абсолютно бесплатно при посещении парка миниатюр.

До этого сообщалось, что десять россиян выиграли по 10 млн рублей в пасхальном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Счастливчики разделили между собой суперприз в размере 100 млн рублей в тираже №135.

Еще 17 человек стали обладателями миллиона рублей. Победители живут в Москве, Ленобласти, Республике Дагестан, Краснодарском крае и в других регионах России.

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