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ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область во время перемирия

Российский беспилотник зафиксировал попытку прорыва ВСУ в Белгородской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные с помощью разведывательного беспилотника зафиксировали попытку прорыва украинских штурмовых групп через границу в районе Поповки в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Авторы поста подчеркивают, что данная акция ВСУ является грубым нарушением пасхального перемирия.

«Сейчас не имеет особого значения, чей приказ выполняли эти штурмовики. Даже если эта инициатива принадлежит главарю украинских формирований на направлении Ширяеву, это не отменяет факта срыва перемирия», — говорится в посте.

По мнению канала, такие действия ВСУ свидетельствуют о потере контроля со стороны Киева над своими подразделениями и подчеркивают необходимость создания широкой демилитаризованной зоны вдоль всей границы России.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Ранее в России заявили о потере Киевом контроля над своими войсками.

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