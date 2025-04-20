В России заявили о потере Киевом контроля над своими войсками

Аналитик Гагин: нарушение перемирия говорит о потере Киевом власти над войсками

Нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) пасхального перемирия, которое предложил президент России Владимир Путин, может говорить о том, что Киев потерял контроль над своими войсками или просто не заинтересован в мире. Таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический аналитик Ян Гагин.

«Это говорит об отсутствии вертикали власти, об отсутствии в принципе просто власти в стране, либо это говорит о том, что все эти бандгруппы просто должны подлежать уничтожению», — отметил Гагин.

По словам эксперта, ВСУ с раннего утра нарушают пасхальное перемирие. Он добавил, что атаки украинской армии зафиксированы на всей линии боевых соприкосновений, включая Донецкую народную республику (ДНР).

До этого о нарушении Украиной пасхального перемирия заявили в Минобороны России. При этом в ведомстве подчеркнули, что, несмотря на это, все группировки российских войск соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях.

19 апреля Владимир Путин объявил перемирие в честь светлого праздника Пасхи. Оно действует в период с 18:00 мск 19 апреля до 21 апреля.

Российский лидер приказал на это время остановить все боевые действия. При этом он призвал Вооруженные силы РФ быть готовыми к нарушению перемирия со стороны ВСУ и отражать атаки противника.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.