Двоих жителей российского региона освободили из украинского плена

Двоих военных из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры освободили из украинского плена. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Кухарук отметил, что правительство региона окажет помощь освобожденным.

«‎Сейчас наши бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — написал глава региона.

Накануне Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный, в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество при обмене военнопленными.

До этого Reuters и Sky News сообщили о готовящемся масштабном «пасхальном» обмене пленными между Россией и Украиной. С начала 2025 года страны провели уже три обмена пленными. Последний состоялся 19 марта. Российская сторона тогда вернула с подконтрольных Украине территорий 175 российских бойцов. Украинской были переданы 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых военных.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие.