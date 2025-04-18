«Пасхальный» обмен. СМИ узнали, что Россия и Украина готовятся вернуть друг другу пленных

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, 5 февраля 2025 года

Reuters и Sky News сообщают о масштабном «пасхальном» обмене пленными между Россией и Украиной. По их данным, он вновь пройдет при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Уже завтра стороны обменяют почти 500 человек по формуле «246 на 246». Сегодня же Москва и Киев обменялись телами убитых: украинской стороне вернули 909 тел, российской — 41. Военкоры называют пропорцию «ужасающей».

Россия и Украина проведут новый обмен пленными уже в субботу, 19 апреля, передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, планируется обменять почти 500 человек по формуле «246 на 246».

Об обмене, который должен состояться накануне празднования Пасхи, сообщает также Sky News.

«Россия и Украина завтра проведут новый обмен пленными при посредничестве ОАЭ», — отмечает источник телеканала.

Telegram-канал «Военный обозреватель» пишет, что украинская сторона затягивает согласование «пасхального обмена». По его данным, Киеву переданы списки из 400 пленных российских военнослужащих.

Общее число пленных, обмененных при посредничестве ОАЭ сторонами конфликта, на данный момент составляет 3233 человека. Они вернулись на родину в рамках проведенных 13 обменов.

С начала 2025 года Россия и Украина провели уже три обмена пленными. Последний состоялся 19 марта. Российская сторона тогда вернула с подконтрольных Украине территорий 175 российских бойцов. Украинской были переданы 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых военных.

В начале апреля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова анонсировала новый транш посылок для военнопленных. С каждой стороны будет передано не менее 1,5 тыс. посылок.

«Посылки собраны, и в этом месяце начинается вручение нашим пленным и, соответственно, украинским военнослужащим, которые находятся в специальных учреждениях на территории России», — отметила Москалькова.

Обмен телами

18 апреля Украине вернули 909 тел погибших украинских военных, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в своем Telegram-канале. Речь идет о бойцах, погибших на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях. Некоторых привезли с российской территории.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.

В Киеве поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев уточнил, что Россия в свою очередь вернула 41 погибшего бойца.

«Такое соотношение не объяснить только тем, что мы наступаем и собираем их тела. Это все-таки говорит и о нашей тактике, и о разнообразии средств поражения, и об отношении украинского командования к своей пехоте», — пишет военкор Александр Коц.

«Трампа съедят с кашей». Откажутся ли США от посредничества между РФ и Украиной Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от своих миротворческих... 18 апреля 16:51

Он называет такую пропорцию «ужасающей».

Предыдущий обмен состоялся 28 марта: Киев забрал 909 тел, Москва — 43.