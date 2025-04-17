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Депутат Вассерман заявил, что Одесса может стать частью России

Вассерман: Одесса войдет в состав России
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Александр Натрускин/РИА Новости

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман считает, что Одесса войдет в состав России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Aif.ru.

Однако точных сроков Вассерман не назвал, отметив лишь, что «‎запасов прочности НАТО»‎ может хватить еще на несколько лет.

«‎Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией «Украина», должны вернуться в Россию, а польская фальшивка «‎Украина не Россия»‎ должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора, в этом я совершенно не сомневаюсь»‎, — сказал депутат.

Он также высказал мнение о том, как именно может быть осуществлен переход Одессы под контроль России. Вассерман предположил, что это случится так же, как в период Великой Отечественной войны, когда советские войны пошли севернее по степям, чтобы окружить город, а немцы, в свою очередь, покинули его.

В марте этого года доктор политических наук, экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил, что возвращение Одессы под контроль России является не только вопросом исторической справедливости, но и условием цивилизационного выживания государства.

Ранее в России заявили о претензиях Европы на Одессу и Львов.

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