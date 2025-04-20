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Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 78 БПЛА по Белгородской области за сутки
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные 19 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, по территории Краснояружского района выпущено 90 боеприпасов. В атаках на различные муниципалитеты также были использованы 78 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе села Никольское и Ясные Зори атакованы четырьмя беспилотниками. В селе Ясные Зори поврежден многоквартирный дом, в селе Никольское — частный дом», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что атакам подвергся также Валуйский муниципальный округ. По району выпустили шесть дронов, в результате атак были повреждены частные постройки и дома.

В Волоконовский район также атаковали шесть беспилотников. В селе Тишанка огнем был уничтожен частный дом. Помимо этого, были повреждены два автомобиля, а также забор одного из частных домов.

Гладков добавил, что в Грайворонскому муниципальному округу было выпущено 12 боеприпасов и 11 БПЛА. Из-за атак украинской стороны жители одной из улиц села Мокрая Орловка остаются без света. При этом в Ракитянском районе зафиксировали один беспилотник.

Шебекинский муниципальный округ подвергся атакам 25 дронов, 20 из которых удалось ликвидировать. В результате атак повреждения получили автомобили, частные дома и хозяйственные постройки. Губернатор подчеркнул, что в Яковлевском муниципальном округе город Строитель подвергся атаке одного БПЛА. После детонации загорелась трава, возгорание ликвидировали.

Ранее дроны ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области.

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