ВСУ обстреляли автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина

Гладков: мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточнил Гладков, пострадал мужчина, находившийся в автомобиле. В результате атаки дрона машина загорелась. Огонь удалось потушить силами сотрудников МЧС.

«Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой, ожогами лица и кисти доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения дальнейшего лечения он будет переведен в областную клиническую больницу», — написал он.

18 апреля Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, за прошедшие сутки атаки зафиксированы в четырех регионах России.

Известно также, что украинская сторона впервые с начала проведения спецоперации попыталась атаковать морской порт «Оля» в Астраханской области.

Ранее ВСУ атаковали храм-часовню в Брянской области.