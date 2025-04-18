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Дрон ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области

Гладков: двух бойцов самообороны Белгородской области не стало при атаке БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Волоконовский район Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в ночь на 18 апреля около 2:00 (совпадает с мск). В результате пострадали два бойца самообороны, в тот момент находившиеся при исполнении должностных обязанностей. Мужчин спасти не удалось.

«Большое горе для всех нас. <...> Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким», — добавил глава российского субъекта.

Он выразил уверенность, что жители Белгородской области и страны в целом никогда не забудут имена героев.

17 апреля в Белгородской области при выполнении боевой задачи пострадал член подразделения «Орлан». Как рассказал Гладков, украинские военнослужащие с помощью БПЛА сбросили на мужчину взрывное устройство. В результате он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей. Губернатор региона уточнил, что пострадавшему потребовалась госпитализация.

Ранее жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

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