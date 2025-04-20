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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 155 бойцов в Курской области до перемирия
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на территории Курской области составили порядка 155 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сводке говорится, что украинская сторона в ходе боевого соприкосновения потеряла также два бронетранспортера, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган» и станцию радиоэлектронной борьбы.
 
В МО добавили, что за все время боевых действий ВСУ потеряли на Курском направлении более 75 тыс. солдат, более 400 танков, свыше 330 БМП, а также около 300 бронетранспортеров.

В ведомстве до этого сообщали, что ВСУ за ночь атаковали позиции российских войск в зоне СВО 48 дронами самолетного типа. Среди них были удары украинской армии по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей: 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее появились подробности атаки на Донецк в пасхальное перемирие.

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