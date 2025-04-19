«Такого не бывало раньше»: в ВСУ описали происходящее после начала пасхального перемирия

В ВСУ сообщили об уменьшении активности ВС РФ после начала пасхального перемирия

В ВСУ заметили снижение количества российских атак после начала пасхального перемирия. Об этом сообщает «Общественное».

По словам военного на передовой, речь идет об уменьшении активности на Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях.

«Такого не бывало раньше», — отметил один из солдат.

Представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» Дмитрий Запорожец рассказал, что последний авиаудар по городу Константиновке был в 16:45, а по артобстрелам — «пока тихо», но в небе есть разведывательные БПЛА противника.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко утверждает, что ВС РФ продолжают вести огонь по позициям ВСУ в Харьковской области.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля. Российский лидер призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», но позже все-таки дал согласие на прекращение огня.

Ранее в ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием.