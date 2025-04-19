Основной задачей нынешнего наступления российских Вооруженных сил в Курской области является захват ключевого логистического центра украинских ВСУ в Юнаковке (Сумская область). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего семь километров. Очевидно, Юнаковка является главной целью текущего наступления», — заявил военкор.

19 апреля ТАСС сообщил, что российским Вооруженным силам после освобождения Олешни осталось выбить военных ВСУ из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область. Отмечается, что ожесточенные бои в Горнале продолжаются — подразделения ВСУ выдавливаются из Горнальского монастыря.

В апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери в попытках перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых подразделений.

Ранее Хинштейн заявил, что вся Россия ждет освобождения Курской области.