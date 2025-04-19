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Стало известно о попытке ВСУ зацепиться за кусок госграницы у Олешни

ТАСС: ВСУ пытаются перебросить свои боевые группы из Юнаковки в район Олешни
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, но пытаются перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, попытки украинской стороны перебросить бойцов на территорию были предотвращены ВС РФ, солдаты ВСУ ликвидированы в Сумской области.

«Противник, несмотря на колоссальные потери, не оставляет попыток зацепиться за участок государственной границы в районе хутора Олешня. Наши бойцы их перемалывают», — добавил источник агентства.

Он отметил, что ВСУ пытаются не допустить продвижения российской стороны на территории и освобождения населенных пунктов Юнаковка, Локня и Беловоды.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска успешно подошли к поселку Локня в Сумской области, вскоре может начаться штурм.

Локня находится между поселком Басовка и Юнаковка — в последней украинские войска активно строят укрепления, так как Юнаковка обладает важным оперативным значением: во время оккупации Суджанского района Курской области через этот поселок шли основные логистические маршруты украинской армии.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.

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