Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Колодис рассказал, что его мобилизовали, несмотря на судимость. Историю Колодиса распространило министерство обороны РФ, передает ТАСС.

«Я достал паспорт, им дал и начал объяснять, что я служить не собираюсь. А они посмотрели, говорят: «Слушай, дорогуша, у тебя же судимость, она же давно вышла»», — рассказал он.

По словам Колодиса, мобилизовали его двое полицейских и двое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время перекура у метро. Он отметил, что представители властей предупредили его о том, что мобилизуют его в любом случае, независимо от его согласия.

До этого на Украине мобилизованные сбежали с военного полигона перед отправкой в Польшу.

По словам украинского депутата Александра Дубинского, только по официальным данным, на 1 апреля в стране было зарегистрировано более 175 тысяч случаев дезертирства. Однако в реальности эта цифра гораздо больше и достигает примерно 250 тысяч военных.

Ранее на западе Украины мужчину мобилизовали на глазах плачущего сына.