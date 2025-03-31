На западе Украины мужчину мобилизовали на глазах плачущего сына

В городе Хмельницкий на западе Украины полицейские мобилизовали мужчину на улице на глазах жены и сына. Видео опубликовала «Страна.ua».

На записи слышно, что задержанный пытается убедить полицию и военкомов в том, что не находится в розыске. Когда его силой укладывают на землю, заламывают руки и надевают наручники, он упоминает операцию и просит быть осторожнее. Женщина старается отбить мужа, в это время их маленький сын бегает вокруг и плачет.

До этого в городе Днепр на юго-востоке Украины восемь человек насильно мобилизовали мужчину на улице, нанеся ему удары по почкам и голове. Военкомы затолкали отбивающегося мужчину в зеленый микроавтобус, после чего сели в машину и уехали.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее появилось видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.