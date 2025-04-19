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В сети опубликовали фото китайского истребителя нового поколения J-XDS

AviaNews: появилось фото истребителя шестого поколения J-XDS в КНР

В сети появилось фото китайского истребителя шестого поколения, который разрабатывает Шэньянская авиастроительная корпорация (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). Их опубликовал Telegram-канал AviaNews.

На кадрах заметны трехопорное шасси, воздухозаборники и сопла двигателей. Истребитель, как уточняется, известен под обозначением J-XDS, или J-50.

«Можно предположить, что самолет получил или получит двигатели с отклоняемым вектором тяги, которые были продемонстрированы на выставке в Чжухае в 2022 году», — говорится в публикации.

15 апреля в Китае в рекламном ролике представили новую модель истребителя, оснащенного лазерным вооружением. На кадрах видно, что самолет J-36 имеет скрытые в фюзеляже пушки, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом. На данный момент неясно, имеет ли Китай действующую технологию лазерного оружия для истребителей или это перспективная разработка.

26 декабря прошлого года в китайской социальной сети Weibo появились видео с необычными, футуристично выглядящими самолетами. Один из них был виден размыто, что позволяло заметить лишь общий силуэт, но у второго можно было разглядеть мелкие детали, вплоть до формы кромки створок шасси. Представители китайских минобороны и ВВС никак не прокомментировали эту публикацию, но западные аналитики пришли к выводу, что перед ними — боевые самолеты шестого поколения.

Ранее в Китае появился патч с самолетом шестого поколения, сбивающим бомбардировщик США.

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