В Китае появился патч с самолетом шестого поколения, сбивающим бомбардировщик США

В Telegram-канале China army опубликовали фотографию патча с новейшим китайским истребителем «Цзянь-36». Многие авиационные специалисты относят этот самолет к боевым крылатым машинам шестого поколения.

На патче изображен истребитель с восседающим на нем красным драконом, который держит в лапах две ракеты. Одна из них похожа на противокорабельную баллистическую «Инцзы-21» воздушного базирования. По своей конструкции она напоминает российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Также на патче видно, что китайский истребитель идет прямым курсом на США. Кроме того, на патче показан американский бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider с перебитым крылом, от которого тянется след черного дыма.

26 декабря в китайской социальной сети Weibo появились видео с необычными, футуристично выглядящими самолетами. Один из них был виден размыто, что позволяло заметить лишь общий силуэт, но у второго можно было разглядеть мелкие детали, вплоть до формы кромки створок шасси. Представители китайских минобороны и ВВС никак не прокомментировали эту публикацию, но западные аналитики пришли к выводу, что перед ними — боевые самолеты шестого поколения.

Ранее Китай показал свои стелс-истребители пятого поколения — J-35A и J-20.