В Китае представили истребитель с лазерными пушками

В Китае в рекламном ролике представили новую модель истребителя, оснащенного лазерным вооружением. Об этом сообщает Telegram-канал «ИнтеллиНьюз».

В ролике видно, что самолет J-36 имеет скрытые в фюзеляже пушки, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом. На данный момент неясно, имеет ли Китай действующую технологию лазерного оружия для истребителей или это перспективная разработка.

26 декабря прошлого года в китайской социальной сети Weibo появились видео с необычными, футуристично выглядящими самолетами. Один из них был виден размыто, что позволяло заметить лишь общий силуэт, но у второго можно было разглядеть мелкие детали, вплоть до формы кромки створок шасси. Представители китайских минобороны и ВВС никак не прокомментировали эту публикацию, но западные аналитики пришли к выводу, что перед ними — боевые самолеты шестого поколения.

В апреле текущего года в Китае очевидец запечатлел на видео посадку истребителя шестого поколения J-36. Ролик позволяет оценить размеры летательного аппарата, который больше, чем истребители четвертого и пятого поколений.

Ранее в Китае появился патч с самолетом шестого поколения, сбивающим бомбардировщик США.