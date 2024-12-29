Что известно о новом китайском истребителе шестого поколения и в чем его мощь?

США сражены наповал, как и весь мир. Китай показал первый в мире истребитель шестого поколения. Причем не один, а сразу два. Их необычный вид указывает на то, что китайские конструкторы мыслят так же, как американские коллеги, и пытаются сделать самолет как можно менее заметным, но более умным и зорким. «Газета.Ru» собрала все, что известно о загадочных летательных аппаратах, и вместе с военным аналитиком Михаилом Ходаренком попыталась выяснить, в чем секрет силы современного истребителя.

День рождения Мао

26 декабря, в день рождения Мао Цзедуна, в китайской социальной сети Weibo появились видео с необычными, футуристично выглядящими самолетами. Один из них был виден размыто, что позволяло заметить лишь общий силуэт, но у второго можно было разглядеть мелкие детали, вплоть до формы кромки створок шасси. Представители китайских минобороны и ВВС никак не прокомментировали эту публикацию, но западные аналитики пришли к выводу, что перед ними — боевые самолеты шестого поколения.

Современная боевая авиация устроена так, что по внешности летательных аппаратов трудно судить об их тактико-технических характеристиках. В 1950-1970-х годах даже беглого взгляда на форму фюзеляжа и воздухозаборников специалисту могло хватить, чтобы понять, что может самолет и какую опасность он представляет. В наши дни Су-27 и Су-35 внешне почти идентичны, но с точки зрения боевых возможностей между ними дистанция огромного размера.

Поэтому любой анализ показанных Китаем самолетов основывается на большом наборе допущений, которые могут быть очень разными. Так, гипотетически можно предположить, что в воздух поднялся только прототип для тестирования планера необычной формы, что само по себе китайским ВВС ничего особенного не дает. Но такое предположение едва ли обоснованно с учетом того, что уже известно о современной китайской авиации. Поэтому дальнейший текст будет выстроен вокруг другого предположения: продемонстрированная конструкция несет функциональную нагрузку и продиктована требованиями к самолету нового поколения. Модели китайских истребителей получают индекс J и номер (J-11, J-20 и т.д.), но именования новых самолетов неизвестны. Для удобства в тексте они будут именоваться по размеру, J-Б (большой) и J-М (маленький).

Дельта и лямбда

Лучше всего на кадрах виден J-Б. Он летел в сопровождении крупного истребителя пятого поколения J-20, но выглядел заметно больше него. Самолет выполнен по схеме «бесхвостка» с дельтовидным крылом, но у него нет не только хвоста, но и вертикального оперения, что делает его похожим на «летающее крыло». Подобную схему изображали на концепт-артах американского истребителя шестого поколения, и считается, что она позволяет очень сильно снизить радиолокационную заметность со многих ракурсов и во многих длинах волн.

close Китайский самолет шестого поколения Weibo

Аэродинамические рули расположены в хвостовой части фюзеляжа и очень сложно устроены. В отсутствие вертикального оперения самолет должен быть нестабилен по рысканию («влево-вправо»), и устойчивость полета может поддерживать только компьютер, оперируя левыми или правыми закрылками.

У самолета три двигателя, при этом два воздухозаборника расположены традиционно по бокам фюзеляжа, а один — сверху. Фюзеляж выглядит толстым и, очевидно, вмещает просторный внутренний отсек вооружения с закрывающимся люком. На самых четких кадрах видна зубчатая кромка створок шасси. Такие стали устанавливать еще на самолетах пятого поколения, чтобы детали в нем не образовывали прямых углов, сильно повышающих радиолокационную заметность. Кабина выглядит крупной и предположительно может вмещать двух летчиков. Справа и слева от кабины, вероятно, установлен радар бокового обзора.

close Китайский самолет шестого поколения Weibo

О втором самолете, J-М, известно меньше. Он менее крупный, чем J-Б, но тоже лишен вертикального оперения. Форма крыла другая и скорее напоминает не «дельту», а более острую «лямбду». По первому предположению, J-Б — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик среднего радиуса действия, вроде американского F-15E или российского Су-34, а J-М — истребитель завоевания господства в воздухе. Согласно другому предположению, это либо два конкурирующих истребителя от разных фирм Shenyang и Chengdu, либо взаимодополняющие друг друга легкий и тяжелый истребители, как пары F-15C/F-16 или Су-27/МиГ-29.

close Другой, менее крупный китайский самолет шестого поколения Weibo

В чем сила шестого поколения?

Чтобы объяснить преимущество предполагаемого самолета шестого поколения, необходимо понять, что именно важно для победы в современном воздушном бою. Эти качества весьма не зрелищны и их нельзя записать в виде впечатляющей таблицы в «Википедии», вроде максимальной скорости и предельной перегрузки.

«Максиму современной воздушной войны можно выразить как «первый заметил, первый выстрелил, первый попал». Чтобы первым заметить противника, самолету нужны совершенные РЛС (радар) и ОЛС (оптическая/инфракрасная камера), и одновременно — скрытность в радио, ИК и оптическом диапазоне. Чтобы выстрелить первым, нужны дальнобойные ракеты с совершенной системой наведения, которые помещаются во внутренние отсеки и, желательно, в большом количестве. Наконец, даже лучшая РЛС мало что даст без современной информационной системы управления боем, вроде ALIS на борту F-35», — рассказал «Газете.Ru» полковник Михаил Ходаренок, служивший ранее в Войсках ПВО ВС СССР и Генштабе ВС РФ.

close Шлем дополненной реальности самолета F-35 Elbit Systems

ALIS можно посвятить отдельный материал, но в целом это «мозг» F-35, который объединяет как его, так и всех вооруженных сил США многочисленные сенсоры. Современная техника позволяет собирать слишком много информации, — больше, чем человек способен усвоить за разумное время.

Первый сигнал — где-то в нескольких сотнях километров противник активировал радиоканал связи — надо понять, что это значит. Второй сигнал — в другом месте зафиксировано излучение, похожее на вражеский радар — надо его точно классифицировать. Третий сигнал — радар в режиме работы по земле предположительно обнаружил неизлучающий вражеский ЗРК зенитный ракетный комплекс— необходимо его учитывать. Четвертый сигнал — обнаружена воздушная цель, неопознанная, предположительно, вражеская, в зоне поражения — надо решить, что с ней делать. Пятый сигнал — приближается ракета, необходим маневр уклонения и постановка помех для ее ГСН головка самонаведения.

В реальном бою таких сигналов могут быть многие сотни и для их обработки традиционным образом нужен штаб, который работает медленно. ALIS — штаб, который работает со скоростью компьютера, анализирует данные сенсоров самого самолета, поступающие с других бортов или от других средств разведки. ALIS определяет, что три сообщения «обнаружил воздушную цель в этой точке» от разных союзных самолетов относятся, на самом деле, к одному и тому же вражескому самолету. При этом компьютер определяет самую важную информацию и отображает ее на нашлемном индикаторе, по сути — шлеме дополненной реальности, где, как в компьютерной игре, враги подсвечиваются и обводятся рамочкой. Та же самая система в теории позволяет управлять беспилотными системами, например, роботизированным ведомым, которого много лет разрабатывают в США.

close Макет истребителя шестого поколения на выставке в Чжухае CCTV

«Именно в этом кроется сила F-35, который, если рассматривать его как просто самолет, не представляет собой ничего выдающегося. По мнению теоретиков, именно от владения информацией о поле боя будет зависеть исход современных воздушных боев и сражений. Современные истребители не гоняются друг за другом на двух Махах и не садятся врагу «на хвост», как «Красный барон» Манфред фон Рихтгофен и Александр Покрышкин, выдающиеся асы Первой и Второй мировой войны. Бой проходит на дистанции в многие десятки и сотни километров, и от современной ракеты, пущенной с нужной дистанции, нельзя уйти за счет одного маневрирования», — объясняет Ходаренок.

Дискуссии о способности сесть противнику «на хвост» в целом не кажутся серьезными в условиях, когда ракеты ближнего маневренного боя, вроде AIM-9X Block 2 и IRIS-T, летчик может пускать и в переднюю, и заднюю полусферу (себе «за спину»). Поэтому современному самолету нет нужды, как в старину, поворачиваться к противнику строго носом для применения оружия.

close Ракета AIM-9X резко меняет направление после старта CombatAviationist/YouTube

Именно поэтому так трудно понять, показали китайцы ударный самолет или истребитель шестого поколения. Между ними почти нет разницы и они могут выполнять задачи друг друга. Ударному самолету в среднем чуть более важна дальность полета и боевая нагрузка, а для этого надо увеличить размер. И тот, и другой должны быть малозаметными — это основа успеха в бою, поскольку сильно снижает шансы попадания во вражескую информационную систему. Набор разного рода сенсоров, который отличает шестое поколение от пятого, и на ударном самолете, и на истребителе должен быть примерно одинаков.

Важность сенсоров можно проиллюстрировать хотя бы тем, что современные ракеты ближнего маневренного боя в теории способны сбивать приближающиеся ракеты воздух-воздух или воздух-земля. Например, такая возможность заявлена для немецкой IRIS-T. Но сделать это она сможет только в случае, если атакующую ракету вовремя заметит 360-градусная ИК камера или радар бокового обнаружения — вроде того, что был замечен на J-Б или который устанавливается на российский Су-57. Ожидается, что самолеты шестого поколения будут иметь такое же преимущество над пятым, как пятое над четвертым, а четвертое над третьим.

»Китай сделал серьезную заявку на звание властелина воздуха XXI века. Воздушная мощь Китая, основу которой уже в недалеком будущем составят боевые машины следующих поколений, явно будет использована в качестве фундамента для убеждения оппонентов Поднебесной в необходимости таких международных отношений, которые будут в полном объеме отвечать представлениям Пекина о будущем облике мироустройства. И истребители шестого поколения — лишь первый шаг в этом направлении», — поделился оценкой Ходаренок.

А что Америка?

Американские наблюдатели сравнивают ситуацию со знаменитым «Кризисом Спутника» 1957 года. Тогда Советский Союз, который считали глубоко технически отсталой страной, неожиданно для всех первым запустил на орбиту космический аппарат. Закрытость советской ракетной программы и ее неожиданный успех порождали у американцев мысли: «А если они очень далеко впереди нас?», «Чего еще мы не знаем?».

close Художественное изображение NGAD Collins Aerospace

Нынешняя ситуация очень похожа на ту. США считались безусловным лидером в авиационных технологиях в течение примерно 80 лет. Уже около 10 лет циркулируют сообщения о программе NGAD — «истребителе завоевания господства в воздухе следующего [шестого] поколения». Внешне его рисунки были похожи на то, что показали китайцы, и считалось, что он должен обладать перечисленными выше свойствами для победы в воздушной войне: малозаметностью, совершенными сенсорами, способностью управлять дронами и улучшенной информационной системой , которая позволит ему действовать как одно целое со всем воздушным флотом и вооруженными силами.

Сообщалось, что прототип NGAD совершил полет в 2020 году.

Однако факт остается фактом — Китай первым в мире показал два самолета шестого поколения, а последние новости по программе NGAD касаются, в основном, бюрократических пересудов и сообщений о нехватке бюджета. Переиграть эту медиаситуацию заявлениями «у нас есть свой самолет, и лучше, но мы его не показываем» США не смогут, но и вряд ли заходят. Напротив — чтобы американские политики согласились выделить деньги на оружие, их надо хорошенько напугать, причем качества техники потенциального противника в отчетах надо завышать.

Так уже было со знаменитым «разрывом в бомбардировщиках», когда в 1950-х США завысили число советских бомбардировщиков в десяток-другой раз, и под этим предлогом произвели тысячи B-47 и B-52. Тот же самый трюк повторили с межконтинентальными баллистическими ракетами, а откровенная ложь о фантастических возможностях МиГ-25 породила F-15, ответ на который у СССР появился лишь десятилетие спустя в лице Су-27. С этой же целью в 1980-е Пентагон издавал журнал Soviet Military Power с красочными картинками, на страницах которого у СССР танки с лазерными пушками уже чуть ли не стояли на вооружении.

С этой точки зрения присоединение к хору восхищенных Китаем голосов означает, в значительной степени, работу на американский военно-промышленный комплекс. Поэтому уместно учесть и скептический взгляд на китайскую демонстрацию силы, приуроченную, очевидно, ко дню рождения Мао Цзедуна. Китайский ВПК и правда развивается невиданными темпами, при этом часто он идет по сути зеркального воспроизведения американской доктрины. Еще в 2022 году генерал ВВС США в отставке Марк Келли, говоря о китайских разработках самолетов, сказал: «Они видят [самолет шестого поколения] так же, как мы: экспоненциальное снижение заметности, экспоненциальный рост вычислительных возможностей и возможностей сенсоров, а так же модульная архитектура, которая позволяет быстро обновлять самолет. Они не дураки и знают, что делают».

Однако подражание внешней форме, без понимания сути и доктрины, может быть тупиковым путем.

«Китайцы уже в шаге от того, чтобы стать великой авиа- и двигателестроительной державой. Что касается их истребителей новых поколений, то в кабине этих машин много различных дисплеев. Главный вопрос — они куда-нибудь подключены? Или это пока не более чем каргокульт, то есть, только подражание модным тенденциям? Как я уже сказал, американский F-35 — это не просто летательный аппарат, это элемент сверхбольшой системы вооружения, и без этой системы в самом самолете смысла мало. Для самолетов шестого поколения важность подобных систем только возрастет. Ясного ответа, догоняют ли в этом плане китайцы США, пока нет», — рассказал Ходаренок.

В любом случае, Китай сделал мощную заявку на победу в соревновании с США, и в медийном поле эта победа уже достигнута.