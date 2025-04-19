ВСУ за сутки выпустили по одному району Белгородской области почти 200 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки ударили по Краснояружскому району Белгородской области 177 снарядами. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселки Красная Яруга, Прилесье, села Графовка, Демидовка и Репяховка подверглись 27 обстрелам, в ходе которых выпущено 177 боеприпасов, и атакам 35 беспилотников, четыре из которых сбиты и подавлены», — рассказал он.

Всего за сутки по региону было выпущено 199 снарядов и 112 дронов. В результате атак был поврежден один многоквартирный дом, 15 частных домовладений, два склада, социальный объект, магазин и 11 автомобилей. Ранения получили два человека.

Ночью в Белгородской области была объявлена опасность налета БПЛА.

18 апреля мужчина был ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом.

Ранее дрон ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области.