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Опасность налета БПЛА объявлена в Белгородской области

В Белгородской области объявлена опасность налета БПЛА
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Антон Вергун/РИА Новости

В Белгородской области объявлена опасность налета украинских беспилотников. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указано в сообщении экстренных служб.

Днем в пятницу, 18 апреля, украинские беспилотники нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области.

В селе Устинка беспилотник нанес удар по частному жилому дому: повреждена кровля, выбиты оконные стекла, разрушен забор. В селе Бессоновка вследствие удара по одному из производственных объектов зафиксированы повреждения кровли складского помещения. В селе Никольское упал и сдетонировал FPV-дрон, в результате чего осколками посекло две легковушки.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района.

Ранее дрон ВСУ атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в Белгородской области.

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