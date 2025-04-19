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Стало известно количество освобожденных населенных пунктов в Курской области

Минобороны: ВС РФ освободили 64 населенных пункта в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили 64 населенных пункта в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из расчетов РИА Новости, основанных на сводках Минобороны.

По данным ведомства, более половины населенных пунктов освободили в марте и апреле. Помимо этого сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение украинской стороне в ходе боевого соприкосновения в районах Горналя и Олешни.

До этого представитель силовых структур РФ рассказал, что в Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. По его словам, был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но они сдались в плен всем отделением.

Ночью 15 апреля украинские войска с помощью БПЛА нанесли массированный удары по Курску. По информации министерства обороны РФ, всего в небе над Курской областью были уничтожены 109 дронов.

Ранее в СК РФ рассказали о расследовании атаки на Курск с применением более 100 дронов.

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