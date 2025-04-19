В СК РФ рассказали о расследовании атаки на Курск с применением более 100 дронов

Российские следователи установили личности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к ударам по Курску с использованием более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Следственный комитет РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что сотрудники ведомства располагают информацией об участии в атаке трех украинских офицеров. Речь идет о командире 14-го отдельного полка беспилотных систем вооруженных формирований Украины (ВФУ) Дмитрии Бондаровиче, командире 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ Андрее Дзянии и его заместителе Виталии Сандзюке.

«Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск. <...> Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что следователям предстоит дать правовую оценку действиям офицеров ВСУ и их подчиненных.

Ночью 15 апреля украинские войска с помощью БПЛА нанесли удары по Курску. По информации министерства обороны РФ, всего в небе над Курской областью были уничтожены 109 дронов.

В результате атаки в административном центре региона пострадали 10 человек, из которых выжили девять. Кроме того, повреждения получили жилые дома и гараж с машинами скорой помощи. На этом фоне СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали атаку ВСУ на Курск.