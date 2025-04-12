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В Грузии заявили о готовности стать посредником между Азербайджаном и Арменией

МИД Грузии: Тбилиси может выступить посредником между Баку и Ереваном
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РИА Новости

Грузия готова выступить в роли посредника на переговорах между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила грузинский министр иностранных дел Мако Бочоришвили, передает ТАСС.

«У нас искренний интерес к обеспечению мира в нашем регионе, поэтому мы всегда говорим, и я повторю это еще раз, что <…> обе страны — Армения и Азербайджан — могут полагаться на нас. Мы предоставим все возможное для посредничества в сфере диалога», — сказала глава МИД Грузии.

Бочоришвили добавила, что Тбилиси готов стать посредником на любом уровне. Министр также приветствовала достижение консенсуса по мирному договору между Баку и Ереваном.

В марте глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора. По его словам, на следующем этапе Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией.

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