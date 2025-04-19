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Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили ночью в российских регионах

Минобороны РФ: за ночь в регионах сбили два украинских беспилотника
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены в регионах РФ за прошедшую ночь. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа. Один из беспилотников перехватили в воздушном пространстве Курской области, второй — в Белгородской области.

В ночь на 18 апреля в российских регионах сбили 56 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего летательных аппаратов — 27 — ликвидировали в небе над Воронежской областью. По 12 дронов ВСУ были уничтожены над акваторией Азовского моря и в Белгородской области. В Ростовской области и Краснодарском крае уничтожили по одному беспилотнику, а в республике Крым — три.

Позже в тот же день Telegram-канал SHOT сообщил о попытке ВСУ атаковать морской порт «Оля» в Астраханской области. Украинские военнослужащие выпустили по объекту БПЛА, однако он был нейтрализован до того, как достиг цели.

Как отметили авторы материала, Киев намеревался сорвать поставки российского зерна и других товаров за границу. В том числе в Иран.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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