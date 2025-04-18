Стало известно о попытке ВСУ атаковать порт в Астраханской области

Украинская сторона впервые с начала проведения спецоперации попыталась атаковать морской порт «Оля» в Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, попытка атаки была предпринята для нарушения поставок зерна и других товаров из России в Иран и другие страны. Авторы публикации отметили, что недавно Вооруженные силы Украины запустили беспилотник типа PD-2 в направлении порта, однако его ликвидировали системы противовоздушной обороны у правого берега.

«Разрушений на земле и пострадавших нет. Обломки БПЛА упали в реку Бахтемир», — говорится в сообщении.

Порт «Оля» используется Россией для перегрузки металлов, зерна, оборудования и других целей. Он находится в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области.

До этого в Ахтубинске Астраханской области нашли неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотников. Из-за опасности взрыва была проведена эвакуация местных жителей. Позже снаряд ликвидировали.

Ранее губернатор Астраханской области рассказал о последствиях атак беспилотников.